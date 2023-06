Missori saluta la Roma | «Sarà sempre casa mia»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Filippolaprima del passaggio a titolo definitivo al Sassuolo: il suo messaggio di addio Filippo, su Instagram, hato lacon un lungo messaggio prima del passaggio al Sassuolo. IL MESSAGGIO – «Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni e speranze con l’auspicio di crescere dentro la, la squadra che tifo fin da quando sono bambino. Dicono cheè dove ci sono le persone che ti fanno stare bene. Per me questa città e questa squadra è stata, è e. Momenti incancellabili, gioie, delusioni, tanto lavoro… tutti uniti per due colori che valgono quanto una vita: il giallo e il rosso. Sono nato e cresciuto qui. Ho giocato nella ...

