Missione di pace del Vaticano | Zuppi a colloquio con Kirill e il vertici del Cremlino

(Di giovedì 29 giugno 2023) Continua ladelper raggiungere lain Ucraina. In questi giorni il cardinal, inviato di Papa Francesco, è a Mosca per “individuare ed incoraggiare iniziative umanitarie che permettano di iniziare un cammino che, speriamo, possa portare alla tanto desiderata”, ha detto questa mattina il Nunzio Apostolico in Russia. Di questo si è parlato ieri nell’incontro che Sua Eminenza ha avuto con S.E. il Sig. Uchakov, il consigliere di Putin. Questa mattinaincontrerà la Sig.ra Belova, Commissaria per i Diritti dei bambini. Nel pomeriggio, poi, ci sarà l’incontro con il Patriarca. In serata il porporato presiederà una solenne concelebrazione eucaristica nella Cattedrale dedicata alla Madre di Dio, dove incontrerà la comunità ...