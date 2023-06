Mirra Fi | “La Provincia del fallimento è al capolinea | parola ai cittadini Sindaci moderati unitevi a noi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non solo l’ incapacità di mantenere un equilibrio con l’ Ambito Territoriale Rifiuti – dichiara Marioesponente di FI è consigliere comunale di Calvi –, anche il richiamo del TAR sui fatti relativi alle opere della fondo valle vitulanese. Si aggiunga a questo la disattenzione costante verso la quasi totalità dei comuni del Sannio per decretare un decisivo cambio per la Rocca dei Rettori. Condividiamo, al di là delle appartenenze , le dichiarazioni di stamane deiMelizzano, Dugenta, Limatola e Frasso Telesino circa la pessima gestione delladi Benevento. La maggioranza a marchio Mastella – nata grazie al voto ponderato del comune di Benevento città – finalmente farà i conti con il voto popolare. Da qui l’agitazione del Patron che ben sa che l’unica chance di giocare la partita per la ...