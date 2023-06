(Di giovedì 29 giugno 2023) CATANIA – L’Italia è il terzo Paese d’Europa nelle statistiche ISTAT per la dispersione scolastica. Il fenomeno qui si attesta al 12,7%, dopo la Spagna al 13,3% e la Romania 15,3%. Si registrano recenti progressi, ma anche picchi di abbandono scolastico in Calabria (14%), in Campania (16,4%), in Puglia (17,6%) e in Sicilia (21,1%). L’obiettivo stabilito dall’UE entro il 2030 è ridurre la dispersione scolastica al 9%. La disuguaglianza educativa non è irreversibile, ma senza interventi si traduce in un futuro con scarse opportunità, segnato dalla marginalità sociale e dallo svantaggio economico. L’impegno nel contrastare la povertà educativa e per lasciare l’isolamento alle spalle è alla basemission di alcune realtà unite nel progetto nazionale “A Scuola per Mare” di cui si parlerà venerdì 30 giugno a Catania nella biblioteca Vincenzo Bellini alle ore ...

... come gestirle Come si diventa tutori volontari distranieri non accompagnati A Lampedusa tra donne e bambini A soffrire di più sono le categorietra cui inon accompagnati '...... ma non mancano novità soprattutto a tutela dei giocatori piùo ai limiti del patologico ". ... fino al divieto di raccolta di gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate a...... per sostenere in particolare le categorie più, generando nuove opportunità per i giovani ... servizi pere famiglie, grave emarginazione e povertà, servizi sperimentali per disabili e ...

Minori fragili sulla rotta della legalità al ritmo dei Ladri di Carrozzelle SpettacoloMusicaSport

I minori stranieri che arrivano in Italia da soli hanno sempre più bisogno di tutori volontari. Chi sono e come funziona l'iter ...I progressi nella medicina sono avvenuti attraverso continue ricerche e sperimentazioni, per conoscere sempre meglio l’essere umano, per individuare le cause e i meccanismi delle malattie, per avere p ...