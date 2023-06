(Di giovedì 29 giugno 2023) "Nell'infissato per domani vogliamo far luce sul mancato rispetto, da parte di Igea, delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, con apposita delibera, sulla continuità occupazionale dei ...

"Questa Giunta - ricorda l'assessora - ha sempre lavorato per far sì che le risorse impiegate nellavenissero valorizzate e diventassero parte imprescindibile delle nuove prospettive ...... proprio per tutelare le attività di Wagner nellad'oro di Ndassima, recentemente ampliata ... E la Wagner, pur sostenendo le milizie Fsr, è rimasta defilata, si èsolo del trasferimento ...... quello del regista, che mettendolo nella posizione opposta a quella abitualmente, lo pone ...com'è di reinventare ogni volta le coordinate del suo cinema anche quando la scoperta della...

Miniera occupata: Regione contro spostamenti operai - Cronaca Agenzia ANSA

"Nell'incontro fissato per domani vogliamo far luce sul mancato rispetto, da parte di Igea, delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, con apposita delibera, sulla continuità occupazionale dei ...SILIUS. I lavoratori della miniera di Silius hanno occupato i due pozzi a Gennas Tres Monti. A renderlo noto è la Cgil Sardegna, che spiega anche le ragioni della protesta: l’assenza di certezze sul f ...