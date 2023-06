Milano | la Procura impugna le decisioni che hanno “salvato” i figli di tre coppie di donne | “I genitori non possono essere dello stesso sesso”

Ladiha depositato i reclami alla Corte d'Appello milanese contro i tre decreti del Tribunale civile che, il 23 giugno scorso, hanno dichiarato "inammissibile" la richiesta dei pm di ...A un giorno dalla scadenza termini ladiha depositato in Cassazione, come anticipato dal FattoQuotidiano , il ricorso contro la sentenza di assoluzione e prescrizione degli imputati del processo Ruby ter per corruzione in ...Silvio Berlusconi è morto da diciotto giorni ma ladinon molla: l'assoluzione con formula piena di tutti gli imputati del processo Ruby ter è stata impugnata dai pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Luca Gaglio con un ricorso ...

La Procura di Milano si oppone al riconoscimento dei figli delle ... IL GIORNO

"Nel nostro ordinamento è escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso", scrivono i pm di Milano ...La Procura di Milano ha depositato i reclami alla Corte d'Appello milanese contro i tre decreti del Tribunale civile che, il 23 giugno scorso, hanno dichiarato «inammissibile» ...