Milan | visite mediche in corso per Loftus-Cheek | i dettagli del contratto VIDEO

...30 alla casa di cura 'La Madonnina', dove svolgerà lemediche nella prima parte della mattinata. Poi l'idoneità sportiva nbsp;al Centro Ambrosiano e infine la firma a Casa. Ecco l'arrivo ...Entriamo in una fase davvero dinamica, soprattutto peer ilcon l'arrivo di Loftus - Cheek che affronterà lemediche. Giornata di, stavolta al J Medical, per Timothy Weah , arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì dagli Stati Uniti pagato ...Dopo esser sbarcato a Linate ieri sera, il centrocampista inglese svolgerà in mattinata lemediche . Una volta ottenuta l'idoneità sportiva, non resterà che recarsi a Casaper firmare il ...

Milan, Loftus-Cheek è a Milano: visite mediche giovedì - Sportmediaset Sport Mediaset

Continua la rivoluzione a centrocampo in casa Milan: i rossoneri potrebbero accogliere a breve anche per Tijjani Reijnders ...Calciomercato Milan, definito l’affare Loftus-Cheek con il Chelsea: calciatore domani in Italia per effettuare le visite mediche Il calciomercato Milan ha messo a segno il colpo… Leggi ...