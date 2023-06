Milan | Sportiello | “Il mio modello e idolo è Sebastiano Rossi”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Marco, nuovo portiere del, ha parlato in esclusiva a 'TV'. Ecco le sue parole su

VOTO ALL ' ACQUISTO DI: 7 VOTO ALL'ACQUISTO DI LOFTUS - CHEEK : 8 Benvenuti alMarco& Ruben Loftus - CheekL'acquisto di Ruben Loftus - Cheek alsembra essere solamente il primo (o il secondo, se si considera l'arrivo dia parametro zero) di una lunga serie. Come riporta la Gazzetta dello Sport , sono infatti ben avviate anche ...MARCOal(da svincolato) I rossoneri hanno annunciato l'arrivo del portiere classe 1992. Contratto quadriennale fino al 30 giugno 2027 , arriva da svincolato dopo la scadenza del ...

MilanNews.it foto di Antonello Sammarco/Image Sport Marco Sportiello, intervistato da Milan TV dopo la firma del suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi, ha rilasciato… Leggi ...Non si possono prendere anni sabbatici. Al Milan bisogna sempre competere per vincere. Marco Sportiello, portiere italiano classe 1992 è il nuovo vice Maignan, mentre a centrocampo arriva il forte e ...