Milan | Pioli è senza centrocampo e punta | troppo facile prendersela con lui se i risultati non arrivano | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-29 13:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Prima c’è stato l’addio, previsto ma ugualmente doloroso, di Zlatan Ibrahimovic. Subito dopo c’è stato quello meno previsto, ma ugualmente doloroso per i tifosi, di Paolo Maldini. E infine, o peggio soprattutto, c’è stata la cessione di Sandro Tonali che nessuno, a cominciare da lui, poteva immaginare al fischio finale del campionato. Per motivi diversi, così, Stefanoripartiràtre preziosi punti di riferimento, in società, nello spogliatoio e in campo. E siccome quello che più conta è proprio il campo, la prossima stagione si annuncia per lui ancora più difficile, e di conseguenza rischiosa, della precedente in cui ilsi presentava con lo scudetto sulle maglie, con tanti nuovi acquisti che ...