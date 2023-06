Milan | Loftus-Cheek ha firmato il contratto in sede | attesa l'ufficialità VIDEO

1 Dopo Ruben- Cheek, ilconfida di prendere dal Chelsea anche Christian Pulisic . Secondo il Corriere della Sera , nonostante il rallentamento nella trattativa tra rossoneri e Blues a causa della ...VOTO ALL ' ACQUISTO DI SPORTIELLO : 7 VOTO ALL'ACQUISTO DI- CHEEK : 8 Benvenuti alMarco Sportiello & Ruben- CheekDa Weah e- Cheek arrivati a Torino e Milano, al possibile ritorno in italia di Zaniolo, mentre il Napoli sta per perdere il difensore sudcoreano: il punto della situazione

Loftus-Cheek al Milan, ora c'è anche la firma fino al 2027. Ultime news calciomercato live Sky Sport

Il primo addio del Napoli - anche Osimhen rimane in bilico - è quello di Kim. Il difensore ormai è a un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria e ...Mattinata di visite mediche in una clinica in centro a Milano per Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese che, atterrato ieri sera a Linate, si è sottoposto ai consueti controlli prima di formal ...