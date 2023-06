Milan | interessa un'ala inglese

... poi sostituiti dalle alternative e alla fine, con il giusto supporto mediatico, chi verrà a vestire la maglia delsarà accolto nel migliore dei modi. A chipiù il progetto Avere una ...Il giocatoreanche alla Juventus in caso di cessione di Bremer. 2023 - 06 - 26 16:43:36, Loftus Cheek a un passo Ruben Loftus - Cheek a un passo dal. Nelle scorse ore il club ...... ' Ormai al Chelsea è peggio di un incubo ' Crossa ha poi rivelato che Parteya due club ... Per me ilha fatto un bel colpo, al Chelsea era troppo chiuso e doveva spostarsi per giocare ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Musah dopo Loftus ... Sport Fanpage

Da tempo obiettivo rossonero, non ci sarà nulla da fare per il club nerazzurro sul giovane attaccante in uscita dalla Lazio: idea di un contratto da cinque anni Il rientro di Romelu… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...