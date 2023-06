Milan | il fattore che può sbloccare l'affare Musah

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo Loftus-Cheek, ilè in pressing su un altro centrocampista, vale a dire Yunusdel Valencia. Si parte da una valutazione...

...i ' Wolves ' scadrà nei prossimi giorni potrebbe essere un gigantescoa favore del club rossonero. Lo spagnolo è molto gradito anche da Pioli che lo considera un talento validissimo 'da'...Ilè fiducioso il prossimo colpo per la mediana, complice anche unche può aiutare il suo inserimento nella rosa di Pioli. LO SLOT LIBERO - Dopo questi contatti avviati, ilconta ...... per il sempliceche non riusciamo a trovare una sola buona ragione, che possa motivare ... Potrò sbagliarmi, ma credo che quanto fatto dae Napoli nelle ultime due stagioni sia la strada ...

Accordo tra Milan e Reijnders: i due fattori che possono convincere ... 90min IT

Il centrocampista olandese ha detto sì al trasferimento al Milan: ora però i rossoneri dovranno cercare un accordo con il club di Alkmaar ...Calciomercato Lazio, tra gli obiettivi a centrocampo spunta anche Leandro Paredes: il PSG è disposto a lasciarlo partire Spunta un nome nuovo per il centrocampo nel calciomercato Lazio. Come riferito ...