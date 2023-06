Milan | è il giorno di Loftus-Cheek | in mattinata le visite mediche | nel pomeriggio la firma sul contratto

(Di giovedì 29 giugno 2023) La giornata di Ruben, che a breve diventerà ufficialmente un giocatore del, è cominciata alle ore 8:30 presso la casa di cura “La Madonnina”. Dopo esser sbarcato a Linate ieri sera, il centrocampista inglese svolgerà inle. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, non resterà che recarsi a Casaperre ilfino al 2028.lascia dunque il Chelsea e si appresta a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia rossonera. SportFace.

Il primo rinforzo di Pioli si è presentato alle 8.30 presso la clinica "La Madonnina" per i test di rito. Nel pomeriggio la firma ...