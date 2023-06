Milan | Brescianini verso il rinnovo

Con ilresta sempre in piedi la trattativa per il passaggio in granata di: il suo ingaggio non porterebbe via un grande dispendio di risorse. De Sanctis ha sul taccuino Sohm, il ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce il sito di Sky Sport , c'è un forte interesse del Frosinone per Marco, centrocampista classe 2000 che ha giocato questa stagione in prestito al Cosenza. Contatti già avvenuti con il club rossonero con cui il giovane calciatore ha un solo anno di contratto . ...Stretta perIl Frosinone continua a tampinare il centrocampista deldi ritorno dal prestito a Cosenza., già seguito l'estate scorsa, è una mezzala molto forte ideale per ...

Frosinone, colloqui con il Milan per Brescianini: si lavora al un prestito annuale Milan News

L'ottima stagione, in prestito, al Cosenza ha creato tanto interesse per il centrocampista, di piede mancino, Marco ...Il neo promosso Frosinone sta lavorando per allestire una squadra competitiva per la Serie A. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 ...