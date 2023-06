Migranti | Ungheria e Polonia | diritto sovrano Europa in stallo

...europeo ed esulta per il presunto cambio d'approccio dell'Unione sulla gestione dei. ... In realtà, prima di trovare l'accordo definitivo andranno superate le ostilità di Polonia e. Il ......commentato la questione ne' ha parlato di economia se si eccettua il premier ungherese Viktor Orban che l'ha presa alla lontana per attaccare le politiche Ue in quanto tali (in ogni caso l'......gli interessi sui prestiti Ue promessi e mai versati a Polonia e. Vogliono da noi altri soldi per per la migrazione: ma non per proteggere le frontiere, per fare entrare altri. E ...

Migranti, Meloni: "Ci sono le posizioni dell'Italia". Polonia e Ungheria bocciano le conclusioni Ue - Consiglio Ue sui migranti, Meloni soddisfatta: "Dall'Ue una nuova visione; bene i 12 miliardi" - Consiglio Ue sui migranti, Meloni soddisfatta: "Dall'Ue una nuova RaiNews

Difficoltà al Consiglio europeo sul nodo delle migrazioni, le posizioni di Polonia e Ungheria sembrano irremovibili: "La politica di immigrazione e d'asilo Ue deve basarsi sul diritto sovrano degli St ...La premier è ottimista riguardo ai risultati raggiunti sul tema immigrazione, soddisfatta della bozza delle conclusioni: "Otto mesi fa era impensabile" ...