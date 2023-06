(Di giovedì 29 giugno 2023) Decine didihanno assistito alla rievocazione della sacra cerimonia Inca "" a, in Perù, tenuta in onore del dio, che in quechua significa sole. "Questo ...

Decine didihanno assistito alla rievocazione della sacra cerimonia Inca "Inti Raymi" a Cusco, in Perù, tenuta in onore del dio Inti, che in quechua significa sole. "Questo festival è fatto ...Ci penso spesso quando mi capita di suonare nei grandi festival, dove ci sonodie magari le parole delle canzoni si disperdono un po', al contrario di quanto potrebbe avvenire in ...... la predisposizione di pedane per l'accesso di mezzi motorizzati per lo scarico e il carico delle attrezzature e il calpestio di decine didi, è normale che il campo risulti ...

Migliaia di spettatori a Cusco per l'"Inti Raymi" Agenzia askanews

Cusco, 29 giu. (askanews) - Decine di migliaia di spettatori hanno assistito alla rievocazione della sacra cerimonia Inca "Inti Raymi" a Cusco, in Perù, tenuta in onore del dio Inti, che in quechua si ...Intervista con il cantautore, in tour in Italia per due date, il primo luglio al ‘No borders music festival’ di Tarvisio e il 2 al ‘Comfort festival’ di Ferrara ...