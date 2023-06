Michelle uccisa con un coltello da cucina Il padre | L' hanno ammazzata come un cane VIDEO

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'omicidio della diciassettenne romana,Maria Causo, trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle della periferia di Roma. Intanto la Polizia ha sottoposto a fermo un giovane coetaneo con l'accusa di omicidio. È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell'ordine sono giunte immediatamente scoprendo all'interno del carrello il corpo ormai senza vita della giovanissima vittima. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma e gli agenti del ...

Così Gianluca, il papà diCauso, la 17ennea coltellate a Primavalle a Roma , ai microfoni della trasmissione 'Ore14' su Rai Due. "Non era incinta, lui non era niente, non stavano ...I genitori diCauso, la ragazzaa coltellate a Primavalle , hanno parlato ai microfoni della trasmissione Ore 14 di Rai 2. A parlare per primo è stato il padre Gianluca: "Ce l'hanno ...Più di 13mila follower su Instagram e una canzone appena pubblicata su Spotify . È un trapper il ragazzo arrestato per l'omicidio diMaria Causo , la diciassettenne romanaa Primavalle e lasciata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto, in via Stefano Borgia. Video mentre fuma marijuana, emoticon con ...

E' stata trovata e sequestrata dagli inquirenti l'arma utilizzata dal 17enne per uccidere Michelle Causo. (ANSA) ...Gli ultimi dati ufficiali a disposizione sono quelli aggiornati dal Dipartimento di pubblica sicurezza nel report settimanale pubblicato sul sito del ...