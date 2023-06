Michelle Maria Causo uccisa a coltellate e gettata in un carrello a Primavalle L?omicidio forse al termine di una lite dentro casa

È della giovanissimaCauso il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno dentro un carrello da supermercato lasciato accanto a un cassonetto a Primavalle, quartiere a nord - ovest di Roma. L'...La 16enne uccisa e abbandonata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, a Roma in zona Primavalle , si chiamavaCauso . A chiamare il 118 , da cui poi è arrivata la chiamata ai poliziotti, è stato nel pomeriggio di mercoledì un passante che, al centralinista del numero per le emergenze, ha ...La giovane frequentava il liceo psicopedagogico a poca distanza da dove è stato trovato il corpo Si chiamavaCauso la 16enne trovata morta oggi pomeriggio in un carrello abbandonato accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, in zona Primavalle a Roma. Frequentava il liceo psicopedagogico ...

Cadavere di una diciassettenne trovato in un carrello accanto a un cassonetto a Primavalle: fermato un coetan… Repubblica Roma

Il cadavere, probabilmente di una donna, è stato trovato alle 16 di oggi in un cassonetto in via Stefano Borgia, a Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica... Leggi tu ...Si chiamava Michelle Maria Causo ed aveva 16 anni la ragazza uccisa a Primavalle probabilmente da un coetaneo fermato pici dopo il ritrovamento. Il giovane era stato notato mentre spingeva un carrello ...