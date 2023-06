Michelle Maria Causo | chi era la 17enne uccisa a coltellate a Primavalle

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laè statanel quartiere dia Roma. Del suo omicidio è sospettato un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa. Lì è stato ritrovato dalle forze dell’ordine che qualche ora dopo hanno fermato il giovane e lo hanno interrogato per ore prima di sottoporlo a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio. Il ragazzo, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Il corpo, dunque, sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti.

Si delineano i contorni della tragedia di Primavalle . La vittima, di 17 anni, si chiamaCauso, ed è stata uccisa a coltellate. Il principale sospettato è un suo coetaneo, che però non sarebbe il suo fidanzato. Chi eraCauso . La vicenda di Primavalle: le ...Si chiamavaCauso e aveva 17 anni la ragazza il cui corpo è stato ritrovato in un sacco dell'immondizia dentro un carrello della spesa in via Stefano Borgia a Primavalle, quartiere a nord - ovest ...AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'omicidio della diciassettenne romana,Causo , trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle della periferia di ...

Chi era Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa a Primavalle Virgilio Notizie

La 17enne uccisa a Primavalle frequentava un liceo del quartiere: gli inquirenti hanno fermato un coetaneo per omicidio ...Arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate Michelle Maria Causo, la ragazza di 17 anni trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle, periferia di Roma. Un suo coetaneo, originario ...