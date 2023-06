Michelle Causo | le parole del baby killer ai vicini | ' Nel sacco c' è del pesce'

(Di giovedì 29 giugno 2023) 'Nelc'è del'. Avrebbe detto questo il 17enne fermato oggi per l'omicidio a Roma zona Primavalle diMaria, ad un vicino di casa che insospettitosi anche per il sangue che ...

'Nel sacco c'è del pesce '. Avrebbe detto questo il 17enne fermato oggi per l'omicidio a Roma zona Primavalle diMaria, ad un vicino di casa che insospettitosi anche per il sangue che usciva dal sacco ha poi allertato le forze dell'ordine. Il giovane vive al primo piano della palazzina di Via ..." Uno schifo di essere umano ", ha scritto in un post su Facebook l'amica del cuore diMaria, la vittima, riferendosi al presunto assassino. Omicidio Primavalle, un testimone: "...Dopo esser stato ascoltato tutta la notte in questura dalla polizia e dal pm incaricato dalla Procura dei minori, è stato arrestato il 17enne sospettato dell' omicidio diMarie. La ragazza, coetanea del giovane originario dello Sri Lanka fermato la notte di mercoledì 28 giugno, è stata uccisa a coltellata, almeno 5 o 6, e secondo i primi accertamenti la ...