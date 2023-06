Michelle Causo | la madre | “Me l’hanno ammazzata di botte e poi finita a coltellate”

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Quel ne*ro di m… me l’ha massacrata, voglio giustizia”. Il grido disperato e di dolore di unache ha perso la figlia, accoltellata e ritrovata senza vita in un sacco, all’interno di un carrello della spesa, lasciato vicino ai cassonetti della spazzatura. Così è morta, la ragazza di 17 anni uccisa a Primavalle, periferia di Roma. Per l’omicidio è stato arrestato un ragazzo, un suo coetaneo, originario dello Sri Lanka. Lunedì si terrà l’interrogatorio di convalida. Intervistata dal Messaggero, la mamma diMariaha detto: “Medidie poi, ...