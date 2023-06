Michelle Causo | così è morta | uccisa con sei coltellate Ipotesi movente sentimentale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Prima le urla, poi la furia omicida. Un coltello da cucina, almeno sei fendenti, per uccidereMaria, massacrata mercoledì da un 17enne di origini srilankesi in un appartamento...

Lavinia era la compagna di banco diMaria, al Liceo Gassman, e anche lei si è recata a Primavalle sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo dell'amica. "Con lei era impossibile discutere. Aveva sempre il sorriso", ..."Era la mia migliore amica". Così Valerio Rossi, amico diMaria, ha iniziato a rispondere ai giornalisti presenti a Primavalle sul luogo dove la 17enne è stata ritrovata. "Non mi ha parlato di quel ragazzo e lei mi diceva tutto. Che faceva... ...Sarebbe almeno cinque o sei le coltellate che il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle , a Roma, avrebbe inferto sul corpo diMaria, con un coltello da cucina. Quando è stato bloccato dalla polizia, il minorenne aveva ancora le scarpe sporche di sangue. La ragazza ha cercato di difendersi, i due non erano ...

Delitto Primavalle, un’altra donna ricorda di averlo incontrato: “Era agitato. Il sacco era molto gonfio al centro” ...Non li ho mai visti e di lui non c’è ancora una foto per cui non lo so chi è”, conclude Si vedeva qualche macchia rosata”, dice ancora la signora che poi… Leggi ...