"Mi ha minacciata con un taser per soldi". Così Cicciolina ha fatto arrestare suo figlio

Ilona Staller , in arte Cicciolina, ha fatto arrestare il figlio Ludwig Koons dopo essere stataun taser . 30 anni, Ludwig era determinato a estorcerle dei soldi ed è stato arrestato ...L'haun taser per ottenere soldi da lei. Per questo il tribunale di Roma ha emesso una condanna di divieto di dimora nella città di Roma per Ludwig Koons , il figlio di Ilona Staller , la ...... dove lavoro da oltre 20 anni, diretto dal Professor Filippo Andreatta, ho trovato una bustaun biglietto intimidatorio e una zampa di animale, forse una volpe o un coniglio.

Università di Bologna, prof minacciata con biglietto intimidatorio e zampa di animale: "Ora vattene, puoi farti male" TGCOM

Dopo essere stata minacciata dal figlio Ludwig, Ilona Staller lo ha denunciato e fatto arrestare. L'ex pornostar ha rivelato che il figlio voleva estorcerle denaro ...Non sarebbe la prima volta che il giovane Ludwig Koons cerca di estorcere denaro all’ex pornostar con la violenza.