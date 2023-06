Metsola | Trovare accordo su migranti prima delle prossime elezioni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 29 giugno 2023 "Sulle, infine, ci sono ancora 177 dossier aperti sul tavolo, non tutti ugualmente urgenti, ma uno urgente in particolare è il dossier migratorio. La migrazione non può essere strumentalizzata. Abbiamo il dovere nei confronti dei nostri cittadini diun. Dobbiamouna via giusta e umana con coloro che hanno bisogno di protezione, soprattutto pensando alle ultime tragedie.", le parole della presidente del Parlamento Uein conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev