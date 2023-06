Meteo | luglio irrequieto | nubifragi e grandinate eccezionali | Preparatevi al peggio

(Di giovedì 29 giugno 2023)Si avvicina il mese die si prospetta più scostante dei mesi precedenti, con temperature che oscilleranno da elevate a bassissime senza sosta. Il mese diche sta per arrivare, potrebbe riservare sorprese clamorose per quanto riguarda le condizionirologiche. È bene, dunque, essere preparati e sapere a cosa si andrà incontro. Se le ipotesi attuali dovessero essere confermate, ci aspetta un cambiamento davvero notevole. Attualmente, stiamo attendendo un progressivo mutamento delle condizioni atmosferiche, che potrebbe letteralmente ribaltare la situazione. Questo cambiamento è destinato a far parlare di sé, in quanto avrà l’obiettivo di ridimensionare le temperature estreme che stiamo affrontando. In molte zone d’Italia, le temperature sono diventate folli, superando i 40°C ...

Il tempo con l'inizio di, potrebbe essere soleggiato, ma non asfissiante: dopo mattinate serene, i modelli matematici vedono la frequente possibilità di qualche temporale pomeridiano ...In attesa dell'entrata in vigore dell'ordinanza anti traffico, prevista per lunedì 3, sulla Statale Regina sono giorni caldissimi, e non certo per il, ma per il caos e le code ormai quotidiane. Ancora non sono stati installati i cartelli con le limitazioni che prenderanno ...Ad aggiornare tutti sulle previsionidella prima settimana diè il colonnello Mario Giuliacci, che riferisce che 'la protagonista è una vasta area di bassa pressione che si stabilizzerà ...

ESTATE 2023: un finale meteo già scritto Meteo Giornale

Marco Alemanno, Omar di Monopoli, Anna Rita Merico, Giuse Alemanno, Vanni Schiavone e Alex Ezra Fornari, presentano le loro opere nel centro storico di Nardò ...Meteo - Nel Weekend nuovo attacco di maltempo con piogge e temporali anche intensi e calo termico sensibile: ecco i dettagli ...