Meteo | le previsioni di venerdì 30 giugno | arrivano piogge e temporali al Centro-Nord

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo i giorni di caldo afoso che hanno colpito l’Italia, per la giornata di30lesegnalano un brusco cambio di rotta. Il tempo sarà in netto peggioramento alovest con pesanti, fino ae nubifragi, destinati a spostarsi verso il Trentino Alto Adige, le altre regioni del, e anche in direzione Toscana, Umbria, Marche e a tratti su Lazio e rilievi dell’Abruzzo. In tutte queste zone coinvolte dalleci sarà anche un vistoso calo termico. Invece al Sud Italia la giornata rimarrà piacevole e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi (LEDI SKY TG24). L'instabilità proseguirà parzialmente anche nel weekend e all'inizio della ...