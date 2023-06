Meteo | da domani cambia tutto | la previsione degli esperti

Leggi su tvzap

(Di giovedì 29 giugno 2023) Siamo ormai alla fine di Giugno, eppure la bella stagione non sembra intenzionata ad arrivare. Dopo qualche giorno di caldo, pare che sul nostro paese il clima sia ancora instabile, con piogge, temporali e grandine. Nelle ultime 24 ore abbiamo già avuto qualche assaggio di ciò che ci aspetterà nei prossimi giorni, sopratal Nord e nelle zone del Centro. Leggi anche:, la terribile notizia per milioni di italiani Leggi anche:, la pessima notizia per gli italiani: cosa sta per succedere Instabilità e abbassamento delle temperature Le previsioni di 3Bci dicono che in base alle immagini satellitari, è già visibile un vortice di bassa pressione nei pressi dell’Islanda, che ha attratto una massa di aria fredda proveniente dalla Groenlandia, di matrice polare marittima. Questa massa d’aria ...