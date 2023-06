Meteo | allerta arancione in Toscana A Firenze chiusi i giardini

Soppressa anche la fermata "Cascine" della tramvia. L'dalle 12 di venerdì alle 8 di sabatoL'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso una nuovagialla dalle prime ore di domani, venerdì 30 giugno 2023, in estensione nel corso della mattinata sul Lazio, specie nei settori centro - settentrionali, e per le successive 24 - 30 ore. 'Si ...Secondo il bollettino emesso dal servizioregionale , la Toscana dalle 12.00 di domani venerdì 30 giugno e fino alle 8.00 di sabato 1 luglio, è interessata da un'arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Le zone a ...

Meteo: rara perturbazione atlantica, allerta maltempo Agenzia ANSA

Temporali, emessa allerta arancione su tutta la Toscana Previsti rovescio e temporale anche di forte intensità 1 Visualizzazioni Emessa dalla Sala operativa della Regione Toscana l’allerta… Leggi ...Arezzo, 29 giugno 2023 – Allerta meteo per codice arancione associato a rischio idrogeologico e temporali forti da venerdì 30 giugno fino alle 8 di sabato 1 luglio. Tutta la regione è interessata dall ...