Messina Denaro dimesso da ospedale dell' Aquila | boss torna in carcere

(Di giovedì 29 giugno 2023) Matteoha lasciato ieri mattina l'dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'inserimento di uno stente vie urinarie. L'operazione è riuscita e non sono comparse complicanze, per cui ilè stato ricondotto nelno dov'è detenuto in regime di 41bis dal di gennaio scorso. Secondo fonti mediche, l'intervento chirurgico subito danon è collegato al cancro al colon di cui soffre da anni. Incontinua a ricevere le cure anti tumorali.

