Mes | Schlein | “Governo irresponsabile”

(Di giovedì 29 giugno 2023) BRUXELLES – “Io non ho mai visto un episodio in cui la maggioranza diserta il voto in Aula e lascia l’opposizione da sola a votare. Questo è segno delle loro enormi divisioni, ma anche della irresponsabilità di questorispetto a impegni internazionali che l’Italia si è già assunta”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd Ellya margine di un incontro a Bruxelles in occasione dell’Eurosummit. L'articolo L'Opinionista.

Vedi Anche: 'Meloni mette in imbarazzo l'Italia con gli interlocutori internazionali' - Video Ecco per punti le tesi di Guttemberg: 1) Gli sforzi europei per combattere le ricadute ...... mentre il governo deve gestire le sue tensioni interne per il, il PD deve mostrarsi compatto e ... Ma non è una nuova corrente, assicura il Governatore, tanto che ha invitato laal meeting " ......vigilia la presidente del Consiglio Meloni conferma la volontà di rinviare il dibattito sula ...: 'mette in imbarazzo l'Italia'.

Mes, Schlein: “Meloni mette in imbarazzo l’Italia con gli interlocutori internazionali”… Il Fatto Quotidiano

Preceduto dall'approvazione di una risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni, si apre oggi a Bruxelles un Consiglio europeo che vedrà tra i suoi ...ROMA - Il Mes "è uno strumento gestito dall'estero, che ovviamente risponde a interessi stranieri, solo in parte italiani. Penso che sia uno strumento ...