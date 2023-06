Mes | maggioranza assente in commissione | via libera al testo sulla ratifica con i voti dell’opposizione

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladiserta laEsteri della Camera che approva il mandato al relatore sulbase didel Mes presentato dalle opposizioni, con il voto favorevole di Pd, Az-Iv e +Eu e l’astensione di M5S e Alleanza Verdi-Sinistra. La proposta di leggedel trattato di riforma del Mes approderà quindi venerdì 30 nell’aula di Montecitorio, a partire dalle 9.30. Per laerano presenti solo il presidente dellaGiulio Tremonti e il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli in rappresentanza del governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mes: maggioranza assente, la commissione dà il via libera a ddl - Politica Agenzia ANSA

La Commissione Esteri ha approvato il mandato al relatore al ddl di ratifica del Mes. La maggioranza era assente e il governo, con il viceministro Edmondo Cirielli, si è rimesso alla Commissione.