Mes | Guerini | “Nessuna modifica | avanti così Governo fa passi indietro di fronte ad impegni assunti con l’Europa”

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Il centrodestra diviso sul Mes è un segnale che la realtà presenta sempre i conti rispetto alla propaganda. Questa è la verità con la quale gli italiani si devono confrontare perché c’è unche in campagna elettorale ha delle cose ed invece oggi dia degliconfa. Forza Italia chiede dirlo? Io credo che si debba andaresulla base degli accordiin sede internazionale”.il deputato dem, Lorenzo, entrando a Montecitorio. “Assenza Schlein di ieri? La segretaria è stata in aula quando c’è stato ilpiù volte. È una polemica sul nulla”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mes, Guerini: “Nessuna modifica, avanti così. Governo fa passi indietro di fronte ad impegni assunti… Il Fatto Quotidiano

"Speriamo che sia davvero un campo largo, e non solo un Campobasso", sorride Guerini. Sul Salva stati l'ultima insensatezza diplomatica grillina. Non c'è solo l'Ucraina, ma anche la Via della Seta e l ...Il vero ostacolo all'intesa con il M5S sono i tanti fronti interni aperti nel Pd. C’è molto da costruire fuori, molto da sopire dentro e differenze da accorciare per la segretarie del Pd, Elly Schlein ...