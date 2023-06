Mercato Napoli | Puntato Alcaraz del Southampton

Dietro le due milanesi spunta una terza italiana, la Juventus, già in passato sulle tracce di Big Rom, proposta a 6, mentre sembra molto remoto un suo trasferimento alcampione d'Italia, ...Calciomercato- Notizie diper il rinnovo di contratto dell'attaccante delVictor Osimhen . Rinnovo Osimhen, le ultime Come riferito dall'emittente radiofonica ufficiale della SSC, ......con lode in Economia politica nella facoltà di Economia dell'Università degli studi di'... per arrivare a tematiche di ancor più ampio respiro, quali la globalizzazione e il libero. Nei ...

Napoli, fatta per Kim al Bayern Monaco: AdL intasca i 50 milioni della clausola - Sportmediaset Sport Mediaset

Luciano Spalletti è riuscito nell’impresa titanica di riportare dopo 33 anni lo Scudetto a Napoli, un titolo fondamentale da aggiungere alla bacheca di qualsiasi allenatore italiano. Dopo aver raggiun ...NAPOLI – Il primo addio è soltanto una questione di giorni. Kim Min-jae sarà un nuovo difensore del Bayern Monaco. C’è l’accordo totale tra ...