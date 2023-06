Meloni | Soddisfatti dalla bozza del Consiglio Ue L' odg su Santanché? Non è un segnale politico

(Di giovedì 29 giugno 2023) "La conclusioni delper noi sono un'ottima base di partenza: sull'immigrazione, sulla Tunisia, sulla flessibilità sull'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un Fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane. Per cui ladi conclusioni è assolutamente soddisfacente", dice Giorgiadurante il punto stampa a Bruxelles, dove la premier partecipa ai lavori deleuropeo, in programma oggi e domani. Per quanto riguarda l'immigrazione, "siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, ed era impensabile 8 mesi fa", spiega la presidente delsecondo cui l'annosa divisione "tra paesi di primo approdo e paesi di movimenti secondari" è stata superata, arrivando a un "approccio unico che risolve i problemi di tutti, ...

"Sull'immigrazione, siamo riusciti a cambiare punto di vista dell'Europa. Su Tunisia, flessibilità sull'utilizzo dei fondi e sui primi passi per un Fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane.

Nel pomeriggio al Senato è prevista la discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, consegnate questa mattina, in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì