Meloni rimpalla ancora il Mes e rischia di restarne fuori

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’ordine del giorno prevedeva, sia alla Camera sia al Senato, le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo che comincia oggi a Bruxelles. A Giorgiala doppia tribuna è servita, in pratica, per fare un comizio, richiamare all’ordine i “suoi” e ribadire la linea ortodossa su Mes, Pnrr, immigrazione, dopo settimane di frizioni nella maggioranza, soprattutto sul fronte leghista e soprattutto sull’ex fondo «salva-Stati». Sul punto, il centrodestra cassa una mozione di Azione e Italia Viva per una ratifica rapida del Meccanismo europeo di stabilità, su cui Roma è rimasta isolata, unica a non convalidare lo strumento (a prescindere dal volerlo poi utilizzare o meno). «Sul Mes non ho cambiato idea», ribadisce. «Bisogna capire se questo sia il momento, per il Parlamento, di discutere questa materia. Ha senso che procediamo a una ...