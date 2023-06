Meloni | conclusioni Consiglio Ue ottima base | con posizioni italiane

Punto stampa a Bruxelles per Giorgiaprima del vertice all'Unione europea, durante il quale il premier italiano ha accolto con soddisfazione ledel Consiglio europeo, che " sono un'ottima base di partenza. Su ..."Per quello che riguarda le migrazioni - ha ricordato- quello che oggi c'è scritto nelledel Consiglio sarebbe stato impensabile otto mesi fa. Siamo riusciti a cambiare il punto ...... ci sono le posizioni italiane per cui mi pare che la bozza disia assolutamente soddisfacente per noi in apertura". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al ...

Meloni: 'Bene le conclusioni del vertice Ue, ci sono le posizioni dell ... Agenzia ANSA

Preceduto dall'approvazione di una risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni, si apre oggi a Bruxelles un Consiglio europeo che vedrà tra i suoi ...