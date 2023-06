Meloni al Consiglio europeo | Ottima base di partenza | più fondi per i migranti

Il tema migranti - La presidente delaccoglie la proposta della Commissione di stanziare 12 miliardi di euro per la protezione ...secondari ad un approccio unico' aggiunge Giorgia. Il ...AGI/Vista - L'arrivo sorridente di Giorgiaalla riunione delUe. / ebsLa presidente del, Giorgia, non nasconde la sua soddisfazione per i progressi fatti in Europa sulle migrazioni. Rivendica un cambio di punto di vista e di passo; accoglie la proposta della Commissione ...

Consiglio europeo, Meloni: "Su migranti intesa memorabile". Sul tavolo anche Ucraina e Mes Sky Tg24

Il Consiglio europeo si riunisce oggi a Bruxelles. Una due giorni dedicata alla guerra in Ucraina, con l’intenzione di rafforzare l’appoggio a Kiev, ma anche ad altri temi come… Leggi ..."Quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio europeo era probabilmente impensabile otto mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, tra Paesi di primo approdo e Paesi ...