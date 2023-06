Meghan e Harry pronti alla rivoluzione | presto saranno …

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 giugno 2023)ednon riescono a spostare l’attenzione dei tabloid dloro vita privata. I loro piani per il futuro sembrano essere abbastanza ambiziosi e attirano anche il giudizio dei biografi reali, sempre intenti a commentare le loro vite. Adesso i Sussex vorrebbero mettere in atto una vera e propriache non passi inosservata e abbandonare per sempre le vesti di Windsor. Si era parlato di un possibile divorzio e anche imminente, di cui le voci non si sono ancora del tutto assopite. Ma sembrerebbero ben altri al momento i piani diper il loro futuro lontano dcorona inglese. Seppur hanno abbandonato ormai da quasi tre anni Londra, infatti, la coppia è ancora legataroyal family. Adesso, per questo vorrebbe ...