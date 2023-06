Me*** | me l' ha massacrata Il dolore e la rabbia della mamma di Michelle

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Ne*** di... Me l'hanno". È disperata ladiCauso, la 17enne trovata morta a Primavalle, accoltellata e chiusa in un sacco all'interno di un carrello abbandonato in strada. Per l'omicidiofiglia è stato fermato un coetaneo, originario dello Sri Lanka.

Roma, 17enne uccisa. L'ipotesi del padre di Michelle: 'Lei lo ha rifiutato e lui l'ha trattata come un cane' Si è sentito rifiutato, e per questo avrebbe scelto di trasformare Michelle Maria Causo in un rifiuto. Ipotesi, piste che si stanno facendo largo nel terribile delitto

