Maturità | due studenti sorpresi a copiare | rischiano sei mesi di carcere

...sta trovando via via lanecessaria per gestire al meglio i propri mezzi. Per quanto riguarda l'altro Lorenzo, Sonego , il suo obiettivo potrebbe essere quello di non limitarsi a uno -...Sul cellulare avevano la prova già svolta, la questura di Pisa ha segnalato il fatto alla procura della Repubblica'La fidelizzazione del cliente passa attraversostrade. Una è quella della specializzazione del ... un passaggio didella banca che porteremo a compimento perchè siamo molto determinati', ...

Maturità 2023, due studenti beccati a copiare la prova di matematica, denunciati Orizzonte Scuola