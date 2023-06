Mastella all’opposizione | “Possono affidarsi solo al Padre Eterno | se c’è terzo mandato li schianto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiazza Cardinal Pacca,e depuratore: l’occasione per stuzzicare il sindacoin occasione della cerimonia di donazione degli alberi al Rione Triggio. Un sindaco in gran forma, pronto a lanciarsi nella battaglia politica sin da adesso e continuare a mantenere viva la posizione sua e dell’amministrazione che rappresenta. “Prima hanno attaccato l’amministrazione, ora la Soprintendenza. Il Comune ha agito perchè poteva. In questi anni, sia a destra che a sinistra, l’opposizione non ha mai fatto nulla. Ora noi abbiamo deciso di scavare ed è emerso qualcosa di buono per la città e si crea il problema.qui vedo queste cose. Situazioni al contrario come le parole di un ex assessore che ha parlato di sconfitta della Provincia contro il Tar quando invece è proprio il ...