Marsiglia | ci siamo per Kondogbia | domani le visite mediche

Maxwell - E se anche Zlatan Ibrahimovic lo ha inserito nella sua top XI, chinoi per esimerci. Oggi alè titolare, 18 gol al termine della stagione. Hernan Crespo - Due volte all'...L'attaccante iraniano vuole rimanere in Europa e su di lui c'è forte il, con il Porto che ... Al tempo stessointeressati a valutare dei giovani che stiamo trattando. Ma come ogni ...... 5 destinazioni in Francia, Bordeaux, Lione,, Nantes e Tolosa, 1 in Spagna, Bilbao e le 5 ...va all'aeroporto per la preziosa collaborazione e il supporto che ci ha dato." "estremamente ...

Dalla Francia: Marsiglia, domani Kondogbia svolgerà le visite mediche Sportitalia

Siamo volati a Marsiglia per parlare con EA Sports e la UEFA dell'iniziativa EA Sports FC Futures e di cosa aspettarci nel futuro del calcio virtuale.Le stelle dell'hip hop tornano in Romagna con Under Fest, il festival che vede la direzione artistica dei rapper Moder e Kenzie, e che quest'anno si svolgerà al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna da ...