Marracash | «Elodie? C' è gente che mi chiede ancora di lei Mai più con una famosa»

Leggi Anchetorna a parlare di: 'Sono innamoratissima di lui' La relazione tra i dueedsi erano conosciuti nel 2019 condividendo un singolo e il set del videoclip ...Il rapper commenta la sua storia d'amore con la cantante romana e ribadisce quanto voglia stare alla larga, in futuro, da una relazione di questo ...A due anni dalla fine della loro relazione,torna a parlare di. Il rapper siciliano cresciuto a Milano e la cantante romana sono stati legati sentimentalmente per due anni, in quella che è stata una delle storie più popolari e ...

Marracash sulla storia con Elodie: Dopo due anni che è finita la gente ancora mi chiede di lei Fanpage.it

Un evento emozionante è in programma per il cantante Valerio Scanu e il suo fidanzato Luigi Calcara. Dopo tre anni di amore e una romantica proposta di matrimonio lo scorso novembre, la coppia ha fina ...Marracash ed Elodie non sono più una coppia ormai da due anni ma durante la loro separazione sono rimasti in buoni rapporti. Il rapper ha rilasciato un’intervista a Gianluca Gazzoli sul suo canale Tik ...