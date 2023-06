Maria Michelle Causo accoltellata a Roma e gettata in un cassonetto | fermato un 17enne

Minorenne accoltellata a Roma. E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di omicidio un 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere uccisoCauso, una sua coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle a Roma. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura. Non si conosce ancora il ...Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'omicidio della diciassettenne romanaCauso , trovata cadavere mercoledì pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle alla ...Con ferite da accoltellamento: si sa ancora poco sull'accaduto, un suo coetaneo è stato fermato e ...

Omicidio a Primavalle: fermato il coetaneo della 17enne Maria ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Svolta nell'omicidio della 17enne Michelle Maria Causo, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri, avvolto in un sacco dell’immondizia, incastrato in un carrello della spesa e lasciato accanto all’ ...È stata fermato con l'accusa di omicidio, dopo una notte di interrogatori, il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a ...