Manila Nazzaro e Stefano Oradei | la romantica dedica e prima foto social insieme | è amore!

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 29 giugno 2023): love is in the air! L’ex Miss Italia ed ex Vippona ed il ballerino professionista si amano alla luce del sole dopo i pettegolezzi sul loro conto. La coppia è ormai ufficiale e la conferma arriva anche dalle romantiche e reciproche dediche: tra i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.