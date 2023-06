Manchester United in pressing su Onana | l’Inter sceglie Trubin ? SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023)ragiona sul futuro e, in caso di partenza di Andrécon ilinsu di lui, pensa al profilo di Anatolij. Le ultime di SportItalia. PENSIERO ? Ilcontinua con il suo fortesu Andrévaluta il suo portiere non meno di 50/60 milioni di euro più bonus. Ma il club inglese non intende mollare la presa. Secondo SportItalia, in ogni caso, i nerazzurri avrebbero scelto già il potenziale sostituto in caso di addio del numero 24 (vedi QUI). Si tratta appunto di Anatolij, di soli 21 anni ma ottimo prospetto. È attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk e veste già la maglia da titolare della Nazionale ...