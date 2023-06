Manchester United | fatta per l’arrivo di Mount dal Chelsea | cifre da capogiro

Commenta per primo Ilha chiuso il colpo Mason Mount dal Chelsea. Un affare da 60 milioni di sterline che si è chiuso positivamente dopo il terzo rilancio dei Red Devlis.Erik Ten Hag, allenatore del, sarebbe intenzionato a contattare in prima persona il portiere dell'Inter, André Onana Erik Ten Hag, allenatore del, sarebbe intenzionato a contattare in prima ...Commenta per primo Ilnon molla Moises Caicedo : come riferisce la stampa britannica proseguono i contatti per il centrocampista, valutato intorno ai 93 milioni di euro dal Brighton .

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Mason Mount per una cifra vicina ai 70 milioni bonus compresi.Dopo settimane di trattative, Manchester United e Chelsea hanno trovato l'accordo per Mason Mount. L'attaccante inglese lascerà i Blues ...