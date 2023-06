Ribadendo la convinzione che "non esistano famiglie di serie A e famiglie di serie B", lelanciano una proposta per contrastare questa discesa in campo dei magisrati: "uniamoci per ...La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che è giusto non trascrivere gli atti di nascita esteri dei bambini con duee o due papà. Ecco le ragioni della decisione e le implicazioni nel caso italiano. L'analisi di Edoardo Romagnoli .Il sindaco di Padova prosegue la sua battaglia sull' omogenitorialità fino al punto di dichiarare l'intenzione di dare sostegno legale allecolpite dal provvedimento della Procura. Aprire una bagarre a colpi di quattrini pubblici tra sindaci e magistrati è quanto di peggio possa accadere, perché, gay o non gay, i bimbi e ...

Mamme Arcobaleno, esponiamo alle finestre 'Siamo tutte famiglie' - Veneto Agenzia ANSA

Il gruppo Famigie Arcobaleno del Veneto lancia un appello ai cittadini e alle istituzioni pubbliche ad esporre alle finestre e sui balconi uno striscione con lo slogan "Siamo tutte famiglie", in soste ...«È questa la nuova aria che si respira. Mai visto una cosa del genere» denuncia Alessia Crocini, presidente di Fa. Pochi giorni prima i volantini di Forza ...