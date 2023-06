Maltratta il figlio di sei mesi | arrestato

... emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata del reato di maltrattamenti ai danni deldi appena 6 mesi.... a carico di una persona accusata di maltrattamenti ai danni deldi soli sei mesi. Dalle indagini, partite dopo la denuncia della madre del bambino e dalla visione delle immagini estrapolate ...... emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata del reato di maltrattamenti ai danni deldi appena 6 mesi. ...

Maltratta il figlio di 6 mesi, mamma fa arrestare il compagno ... Fanpage.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Un uomo è stato arrestato a Napoli perchè ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti ai danni del figlio di soli 6 mesi ...