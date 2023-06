Madonna trovata priva di sensi in casa | si trova in terapia intensiva | gravi condizioni per la cantante

(Di giovedì 29 giugno 2023) La popstarsiin ospedale, ricoverata in: lasi troverebbe inserie a causa di un’infezione batterica e non si conosce per ora la prognosi per Lady Ciccone, il cui stato di salute viene riferito di ora in ora dal suo agente. Nella giornata di sabato scorsoè stataindi: sono immediatamente stati chiamati i soccorsi, laè stata intubata ed è stata portata in ospedale, dove situttora. A dare per primi la notizia sono stati redattori di Variety, seguiti da Page Six. Non parte il tour Celebration: l’aggiornamento sulledi ...

...la tournée del Celebration Tour (Afp), ricoverata in ospedale a New York per un'infezione batterica, non è più intubata e ora sta meglio. Sabato scorso la cantante 64enne statapriva ...🔊 Ascolta l'articolo La cantante è intubata e in terapia intensiva, ma si prevede una piena guarigione La cantante statunitenseè statapriva di sensi e portata in un ospedale di New York City sabato scorso. Secondo quanto riportato, stava affrontando prove intense per il suo prossimo Celebration Tour, ma si è ...... ricoverata in terapia intensiva sabato 24 giugno, dopo essere stataincosciente, a causa ... La curiosità è che, proprio pochi giorni fa aveva anche postato foto su Instagram a riguardo, ...

Madonna ricoverata in terapia intensiva: “Trovata incosciente e intubata, ha una grave infezione… Il Fatto Quotidiano

Madonna è stata trovata priva di sensi e portata d'urgenza in un ospedale di New York City sabato scorso. Lo riferisce il magazine on line 'Page Six'. La cantante, 64 anni, è stata intubata… Leggi ...I tabloid inglesi riportano che la popstar appariva provata anche sui social giorni prima del ricovero in terapia intensiva e che la colpa del malore sarebbe da attribuire agli estenuanti allenamenti ...